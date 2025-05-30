Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği (BAL-DES), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kuzey Makedonya’nın Merkez Jupa ilçesine bağlı Kocacık Köyü’nde yer alan Atatürk Anı Evi’nde anlamlı bir tören düzenledi. Törende, Anı Evi'nin bahçesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan alınan toprak, Türk milletinin ebedî birlik ve kardeşliğini simgelemesi amacıyla büyük bir manevi anlamla temin edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ata yurdu olan bu özel mekândan alınan toprak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna ilham veren köklerle ecdadımızın manevi mirası arasında güçlü bir bağ kurmak amacıyla, Bilecik’te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ne teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Bu anlamlı emanet, Ankara Türk Ocağı Başkanı Sayın Uğurcan Küçükağaoğlu ile koordineli olarak, Bilecik Türk Ocağı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek resmî bir törenle Ertuğrul Gazi Türbesi’ne teslim edilecek.

Törene; Atatürk Anı Evi Müdürü Deniz Hasan, Belediye Encümen Üyesi Caner Sezair, Emekli Milli Eğitim Müfettişi Bedri Nuredin ve BAL-DES Genel Sekreteri Ali Yurtseven katıldı. Törende toprağın alındığı anlara ait görüntüler ile Ezan sesinin bu topraklara kattığı huzuru yansıtan kareler de kamuoyu ile paylaşıldı.

BAL-DES Genel Başkanı Aygün İlko, “Bu anlamlı törene katkı sağlayan tüm gönüldaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara en kalbi teşekkürlerimizi sunar; Türk milletinin tarih bilinciyle geleceğe daha güçlü adımlarla yürümesini temenni ederiz.” ifadelerini kullandı.