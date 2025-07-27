GONCAGÜL KONAŞ

Siirt’in Baykan ilçesi, hem tarihi derinliği hem de manevi önderleriyle inanç turizminin yükselen merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Baykan Kaymakamı Fatih Özcan, ilçenin sahip olduğu değerleri ve tanıtım eksikliğini gidermeye yönelik projeleri anlattı. Özellikle, annesine olan sevgisiyle bilinen ve Hz. Muhammed’in hırkasına layık görülen Veysel Karani Hazretleri’nin manevi mirasını yaşatmak amacıyla, her yıl Anneler Günü’nde anma programları düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, Selçuklu mimarisini yansıtan tarihi Çarpıra Köprüsü’nün de turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

“BAYKAN SAKLI CENNETLERİNDEN BİR KÖŞE”

Baykan’ın, İslam tarihi için büyük öneme sahip Veysel Karani Hazretleri’ne ev sahipliği yaptığını belirten Kaymakam Kaymakamı Fatih Özcan, “Baykan’ımız bana göre Türkiye’deki, özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki saklı cennetlerinden bir köşe. Zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla huzurlu bir ilçe.” ifadelerini kullandı.

“VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ BU TOPRAKLARDA YAŞADI”

Siirt’in güçlü bir tasavvuf geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Özcan, “İsmail Fakirullah Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Şeyh Muhammed Verkanisi Hazretleri gibi büyük zatlarla birlikte Peygamber Efendimiz ’in hırkasını alarak övgüsüne mazhar olmuş Veysel Karani Hazretleri de bu topraklarda yaşamıştır. İlçemize bağlı Veysel Karani beldesinde yer alan türbesi, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.” dedi.

Özcan, Veysel Karahani Hazretleri’nin annesine duyduğu sevgiyle tanındığını hatırlatarak, “Peygamber Efendimizi görmek için yola çıkan Veysel Karani, annesinden aldığı kısa süreli izin sebebiyle Medine’ye vardığında Peygamberimizi görememiştir. Anne sevgisi ağır bastığı için geri dönmüş, bu fedakârlığı nedeniyle Peygamber Efendimiz de ona hırkasını Hazreti Ali ve Hazreti Ömer aracılığıyla ulaştırmıştır.” diye konuştu.

“VEYSEL KARANİ'NİN BAYKAN İLÇESİNDE OLDUĞUNU ÇOK KİŞİ BİLMİYOR”

Ancak bu önemli şahsiyetin yeterince tanınmadığını ifade eden Özcan, “Ne yazık ki Siirt’imizin dışına çıktığımızda Veysel Karani Hazretleri'nin Baykan ilçesinde olduğunu çok kişi bilmiyor. Oysa ki hırkası İstanbul’da milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.” diyerek tanıtım eksikliğine dikkat çekti.

Bu eksikliği gidermek için somut adımlar atacaklarını belirten Özcan, “Veysel Karani Hazretleri’ni annelere duyduğu sevgiyle anmak istiyoruz. Bu yüzden her yıl Anneler Günü’nde anma etkinliği düzenleyerek onun manevi mirasını yaşatmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

TARİHİ ÇARPIRA KÖPRÜSÜ TURİZME KAZANDIRILIYOR

Kaymakam Özcan, “Botan Vadisi’nden sonra yeni bir rota olacak.” ifadeleriyle, Selçuklu Mimarisinin İzlerini Taşıyan Çarpıra Köprüsü’nün Turizme Kazandırılacağını duyurdu.

Kaymakam Özcan ayrıca tarihi Çarpıra Köprüsü hakkında da bilgi verdi. Köprünün Selçuklu dönemine ait olduğunu söyleyen Özcan, “Tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alan bu köprü, Selçuklu mimarisiyle yapılmış. Tam tarihi bilinmemekle birlikte uzun süre atıl kaldıktan sonra 2006 yılında restorasyon çalışması tamamlandı.” dedi.

Köprünün şu an ulaşıma kapalı olduğunu ancak turistik ziyaretler için açık olduğunu belirten Özcan, “Yeni Bitlis yolunun yapılmasıyla birlikte buraya otopark yapılması ve bir işletmeyle canlandırılması planlanıyor. Botan Vadisi’nden sonra Siirt’in ikinci rotası olarak Çarpıra Köprüsü’nü de turizme kazandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.