Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve 2026’da İstanbul’da, 2027’de ise Türkiye genelinde devreye alınması planlanan Değer Bilgi Merkezi, taşınmazların gerçek piyasa değerini yapay zekâ destekli dijital ortamda belirleyecek. Uygulama ile fiyat belirsizliği, kayıt dışı işlemler ve spekülatif yönlendirmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Piyasada Şeffaflık Sağlanacak”

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sistemin sektörde devrim niteliğinde bir adım olduğunu vurguladı: “Değer Bilgi Merkezi sayesinde vatandaş, yapacağı yatırıma dair her bilgiye tek bir dijital platformdan ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini, aynı mahalledeki diğer taşınmazlarla karşılaştırmalı olarak görebilecek. Bu şeffaflık, piyasadaki fiyat manipülasyonlarının önüne geçecek.”

“Her Taşınmazın Değeri Haritaya İşlenecek”

Akçam, sistemin sadece gayrimenkul alım-satımında değil, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım kararlarında da önemli bir veri kaynağı oluşturacağını belirtti: “Değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri bu haritalara işlenecek. Parsel ve bağımsız bölüm bazlı bu veriler, kamu kurumları ve özel sektör için stratejik öneme sahip olacak.”

“Emlak Danışmanları Değer Uzmanı Olacak”

Yeni dönemin emlak danışmanlarına da yeni bir kimlik kazandıracağını ifade eden Akçam, şunları söyledi: “Artık emlak danışmanları sadece aracılık değil, aynı zamanda değer uzmanlığı da yapacak. Bu dönüşüm, mesleğin itibarını yükseltecek. TEDB olarak danışmanlarımızın bu sisteme uyum sağlaması için eğitim çalışmalarımıza başladık.”

“Kayıt Dışılık Azalacak, Güven Artacak”

Akçam, sistemin vatandaş ve devlet açısından önemli kazanımlar sağlayacağını da belirtti: “Vatandaşlarımız bu sistemi sahiplensin, çünkü bu onların hakkını koruyan bir mekanizma. Kayıt dışı işlemlerin azalmasıyla birlikte devletin vergi kaybı önlenecek, piyasada güven artacak. Bu sistem, hem yatırımcı hem kamu için daha sağlıklı kararların önünü açacak.”