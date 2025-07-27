Doğru İnsanlar Dayanışma ve Düşünce Derneği (Dİ-DER) tarafından başlatılan ve tüm Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını (STK) ortak bir ağaç dikim seferberliğine davet eden çağrıya, STK dünyasının önde gelen isimlerinden tam destek geldi.

Dİ-DER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, aynı zamanda ASTOP ve TÜSİAV Başkanı ile Toplumsal Uzlaştırma Platformu (TUP) Kurucu Başkanı Veli Sarıtoprak ve Toplumsal Uzlaştırma Platformu (TUP) Koordinatörü Zekiye Özumut, projenin önemini vurgulayarak kampanyaya desteklerini beyan ettiler.

VELİ SARITOPRAK: “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YEŞİL BİR GELECEĞİN MİMARLARIDIR”

Dİ-DER’in çağrısıyla ilgili bir röportaj veren ASTOP ve TÜSİAV Başkanı, aynı zamanda TUP Kurucu Başkanı Sayın Veli Sarıtoprak, sivil toplum kuruluşlarının gücüne ve önemine dikkat çekti. Sarıtoprak, “Ülkemizin yaşadığı orman yangınları felaketinin ardından yaralarımızı sarmak, doğamızı yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada, sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelmesi, ortak bir amaç etrafında kenetlenmesi hayati bir rol oynamaktadır.” dedi.

Sarıtoprak sözlerine şöyle devam etti: “STK’lar, toplumun vicdanıdır, hareket gücüdür. Bireylerin ve kurumların sesini birleştirerek büyük değişimlere imza atma potansiyeline sahiptirler. Dİ-DER’in başlattığı bu ağaç dikim seferberliği, sadece toprağa fidan dikmekle kalmayacak, aynı zamanda umut tohumlarını da ekecektir. Her bir fidan, geleceğe olan inancımızın, dayanışma ruhumuzun ve yeniden yeşerme arayışımızın bir sembolü olacaktır. Bu kampanya, STK’ların bir araya geldiğinde neleri başarabileceğinin en güzel örneği olacaktır. Tüm derneklerimizi, vakıflarımızı ve çevre gönüllülerimizi bu anlamlı girişime destek vermeye çağırıyorum. Unutmayalım ki, birlikte atacağımız her adım, yeşil bir Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürecektir.”

ZEKİYE ÖZUMUT: “DOĞA İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ”

Toplumsal Uzlaştırma Platformu (TUP) Koordinatörü Zekiye Özumut da Dİ-DER’in bu kıymetli çağrısına destek verdiğini belirterek, “Doğanın bize emanet olduğunu unutmamalıyız. Son dönemde yaşadığımız orman yangınları, bu emanete sahip çıkmanın ne denli kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplumsal Uzlaştırma Platformu olarak, Dİ-DER’in başlattığı bu ‘Yeşil İyileşme Hareketi’ne tam destek veriyoruz. Doğamızın yeniden canlanması, ekosistemin dengesinin sağlanması için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Bu tür ortak kampanyalar, toplumdaki farkındalığı artıracak ve geleceğe yönelik daha yaşanabilir bir çevre yaratmamıza olanak tanıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dİ-DER, başlatmış olduğu bu ortak seferberlik ile Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluşlarını, ilgili resmi kurumlarla işbirliği içerisinde, bilimsel esaslara dayalı ve yerel ihtiyaçları gözeten bir “yeşil iyileşme hareketi” için bir araya gelmeye davet ediyor.