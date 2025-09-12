Gökkuşağı Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, bugüçlü modelle öğrencilerini “Dünya Vatandaşı Vizyonuyla” yetiştirdiklerini söylüyor.

Kuruluş Vizyonu: Eğitimi Hayatın Yolculuğu Olarak Görmek

Gayretli’nin ifadesiyle, Gökkuşağı Koleji’nin temeli yalnızca akademik bilgiye değil; sosyal, etikve insani değerlere dayalı bir eğitim anlayışına dayanıyor. 1997’den bu yana eğitim yolculuğunadevam eden kurum, Ankara kampüsünde de aynı çizgiyi sürdürüyor. Gayretli, bu vizyonu şusözlerle aktarıyor: “Öğrencilerimize hem ulusal hem de uluslararası eğitim sistemlerinibütünleşik biçimde sunuyor, onları çok yönlü bir geleceğe hazırlıyoruz.”

Küresel Ufuk: IB ve Cambridge Programları

Kolejin sunduğu eğitim, yabancı dil odaklı güçlü bir sistemle destekleniyor. Cambridge EğitimModeli ve IB Diploma Programı, öğrencilere yalnızca akademik değil, aynı zamanda kültürel birderinlik de kazandırıyor. Gayretli, bu programların önemini şu sözlerle vurguluyor: “IB veCambridge, öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran ve liderlik becerilerine sahip bireylerolmasına katkı sağlıyor.” Ankara kampüsünde verilen %100 İngilizce eğitim, öğrencilere global bir gelecek için sağlam bir temel sunuyor.

Üçlü Eğitim Yapısı: Akademik ve Kişisel Gelişim Bir Arada

MEB müfredatı, IB ve Cambridge programlarının birleştiği eğitim modeli, öğrencilerin hem Türkiye’deki sınavlara hem de uluslararası akademik standartlara hazır olmasını sağlıyor. Gayretli, bu sistemi şöyle özetliyor: “IB eleştirel düşünmeyi ve toplumsal duyarlılığıgeliştirirken, Cambridge programı erken yaşta araştırma temelli öğrenme becerilerini aşılıyor. Böylece öğrencilerimiz hem YKS ve LGS’ye hazırlanıyor hem de dünyanın saygınüniversitelerine başvurabilecek donanıma ulaşıyor.”

Yaşayan Okul Modeli: Öğrenmenin Sınıfla Sınırlı Olmadığı Bir Anlayış

Gökkuşağı Koleji, eğitimde “Yaşayan Okul” yaklaşımıyla fark yaratıyor. Öğrencilerin yalnızca sınıf içinde değil; laboratuvarlarda, atölyelerde ve sosyal alanlarda da öğrenme fırsatı bulduğu bu sistem, eğitimi canlı bir organizma olarak görüyor. Gayretli, bu anlayışı şu sözlerle açıklıyor: “Çocuklarımızı araştırmaya, üretmeye ve deneyimlemeye teşvik ediyoruz. Eğitim, sınıfın dörtduvarına sığmaz.”

STEM’de Kız Öğrencilere Özel Destek

Kız öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak için özel burs programları geliştirenGökkuşağı Koleji, STEM alanında %100 burs imkanının yanı sıra rehberlik, mentorluk vekariyer desteği de sunuyor. Gayretli, amaçlarının geleceğin kadın mühendislerini ve biliminsanlarını yetiştirmek olduğunu söylüyor.

Sınavlara Hazırlıkta Fark Yaratan Yaklaşım

LGS ve YKS sürecinde öğrenciler yalnızca akademik hazırlıkla değil, aynı zamanda zaman yönetimi ve stres kontrolü gibi yaşam becerileriyle destekleniyor. Gayretli, bu noktada sınavodaklı değil, hayat odaklı bir eğitim verdiklerini vurguluyor: “Öğrencilerimizi sadece sınavlardadeğil, hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yetiştiriyoruz.”

Sanat, Spor ve Sosyal Sorumlulukla Zenginleşen Eğitim

Ankara Gökkuşağı Koleji, öğrencilerini sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek onların çokyönlü gelişimini önemsiyor. CAP Programı kapsamında tiyatro, müzik, spor ve toplumsalsorumluluk projeleri öğrencilerin yaşamına dahil ediliyor. Böylece öğrenciler hem akademikhem de kültürel açıdan kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.

Üniversiteyle Güçlü Bağ: İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Birliği

Kolejde kazanılan beceriler, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile yapılan iş birliği sayesindeakademik üretkenliğe taşınıyor. Gayretli, bu iş birliğini şu şekilde yorumluyor: “Çoklu müfredatanlayışı sadece okul yıllarında değil, hayat boyu süren bir öğrenme yolculuğu demektir.”

Ankara Gökkuşağı Koleji: Geleceğe Emin Adımlarla

Gökkuşağı Koleji, öğrencilerine yalnızca sınav başarısı değil; özgüven, eleştirel düşünme, liderlik ve sosyal beceriler kazandırıyor. Abdülkadir Gayretli, velilere şu çağrıda bulunuyor: “Çocuklarınızın potansiyelini keşfetmeleri için Gökkuşağı Koleji doğru bir adres. Bizim için enbüyük amaç, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde kendini ifade edebilen bireyler olmasıdır.”

Nitelikli eğitim modeli, ulusal ve uluslararası müfredatları bir arada sunan yapısı ve yenilikçiyaklaşımıyla Gökkuşağı Koleji, öğrencilerini sadece akademik başarıya değil, yaşam boyubaşarıya hazırlıyor. Ankara Gökkuşağı Koleji, güçlü kadrosu ve vizyonuyla geleceğin liderleriniyetiştirmeye devam ediyor.