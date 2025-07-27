SEVGİ GÜLDOĞAN

Son dönemin en dikkat çeken koleksiyon figürlerinden Labubu, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük bir popülerlik yakaladı. Tayvanlı sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan Labubu, ilk olarak 2015 yılında "The Monsters" evreninde yer aldı.

Ancak gerçek çıkışını 2024 yılında, dünyaca ünlü K-Pop grubu Blackpink’in üyesi Lisa’nın sosyal medya paylaşımlarıyla yaptı. Lisa’nın çantasında taşıdığı Labubu figürü, sosyal medyada hızla yayılarak küresel bir fenomen haline geldi.

Labubu’nun bu başarısının arkasında sadece sevimli tasarımı değil, aynı zamanda satış stratejisi de bulunuyor. Pop Mart şirketi tarafından “blind box” yani sürpriz kutu yöntemiyle satışa sunulan Labubu figürleri, koleksiyoncular arasında büyük heyecan yaratıyor. Nadir bulunan figürlerin yüksek fiyatlara alıcı bulması, Labubu çılgınlığını daha da büyütüyor.

Ünlü isimlerin desteği de Labubu’nun popülerliğini artırdı. Rihanna, Dua Lipa, David Beckham gibi dünyaca tanınmış yıldızlar sosyal medya paylaşımlarında Labubu figürlerine yer vererek fenomenin yayılmasına katkı sağladı. Türkiye’de de kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşan Labubu, gençler arasında koleksiyon dünyasının yeni gözdesi oldu.

Öte yandan, bu popülerliğin arkasında üretici firma Pop Mart için ekonomik zorluklar da yaşanıyor. Çin Komünist Partisi’nin resmi basını People's Daily’nin şirket hakkında yaptığı eleştiriler sonrası Pop Mart hisseleri büyük değer kaybı yaşadı, piyasa değeri milyarlarca dolar düştü.

Tüm zorluklara rağmen Labubu, sadece bir oyuncak figür değil, global bir kültür sembolü haline geldi. Tasarımı, satış yöntemi ve ünlülerin desteğiyle koleksiyon dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

KOLEKSİYONCULUĞUN YENİ YILDIZI MI, YOKSA TÜKETİM TUZAĞI MI?

Son dönemin en dikkat çeken koleksiyon figürlerinden Labubu, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük bir popülerlik yakaladı. Tayvanlı sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan bu sevimli karakter, 2024 yılında K-Pop yıldızı Lisa’nın sosyal medyada paylaşmasıyla hızla yayıldı ve milyonlarca genç arasında “koleksiyon tutkusu” yarattı.

Labubu’nun popülaritesi, özellikle “blind box” (sürpriz kutu) yöntemiyle satılmasıyla pekişti. Alıcılar hangi figürün çıkacağını bilmeden kutu satın alıyor, nadir figürlere ulaşmak için birçok kutu açmak zorunda kalabiliyor. Bu da hem heyecan verici hem de eleştirilen bir durum. Uzmanlar, çocuklar ve gençler arasında giderek artan koleksiyon tutkusu ve harcama alışkanlıklarının kontrolsüz hale gelme riskine dikkat çekiyor. Sürpriz kutu yöntemi, bazen kumar benzeri bir alışkanlık yaratabiliyor ve maddi zarar doğurabiliyor.

Öte yandan, Labubu koleksiyonculuğu yaratıcılığı teşvik ettiği, gençlere sanatsal bir estetik sunduğu ve sosyal medyada paylaşılan figürlerle kültürel bağlar kurduğu için olumlu bulunuyor. Koleksiyoncular, arkadaşlık ve topluluklar oluşturarak hobilerini paylaşıyor, ticaret hacmi ise küçük işletmeler için yeni fırsatlar doğuruyor.

Türkiye’de ve dünyada hızla büyüyen Labubu tutkusu, ekonomik boyutuyla da dikkat çekiyor. Çin merkezli Pop Mart şirketinin piyasaya sürdüğü bu figürler, nadir ürünlerde yüksek fiyatlara ulaşıyor. Ancak şirketin son dönemde Çin hükümetinin baskısıyla finansal zorluklar yaşaması, koleksiyon dünyasında dalgalanmalara neden oldu.

Labubu figürlerinin internet fiyatları, sıradan oyuncaklardan çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Bazı modeller 500 TL’den başlarken, nadir ve özel tasarımlar 1.500 TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Bu durum, Labubu’nun sıradan bir oyuncaktan çok, koleksiyon ve yatırım aracı olarak görülmeye başladığını gösteriyor. Uzmanlar, bu yüksek fiyatların özellikle genç koleksiyoncular arasında hem heyecan hem de ekonomik risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

