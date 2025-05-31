Kırıkkale'de irtikap suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da yer aldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda; Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M., M.Ç. ve A.Ü. gözaltına alındı. Şüpheliler, “Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat sağlama” suçlamasıyla işlem gördü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılık kararıyla serbest kaldı.