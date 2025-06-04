Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirmesi sebebiyle kurban satış ve kesim alanlarını hazırladı. Belediye halkın güvenli ve sağlıklı şekilde bir süreç geçirmesi için tam gaz çalışıyor. Alanda Veteriner, Zabıta, Temizlik ve Sağlık ekipleri de hazır bekliyor.

"Alanı titizlikle hazırladık "

Çankaya Belediyesinin konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Kurban satış ve kesim alanımız bayrama hazır! Mühye Köyü'ndeki alanımızı, vatandaşlarımızın ve kurban satıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak titizlikle hazırladık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için veteriner, zabıta, temizlik ve sağlık ekiplerimiz bayram sonuna kadar görev başında olacak." denildi.