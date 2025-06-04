3,2 milyar dolarlık servetiyle Forbes Türkiye 2025 listesinde Türkiye'nin en zengin 6. ismi olan İpek Kıraç, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Daha önce babası İnan Kıraç’ın demans hastalığı ve evliliğinin iptaliyle ilgili iddialarla kamuoyunun gündemine gelen Kıraç’ın, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Bursalı DJ Sezer Uysal ile evlenme kararı aldığı ileri sürüldü.

Alınan bilgilere göre çift, Eylül ayında nikah masasına oturmayı planlıyor. Kıraç ve Uysal’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

İpek Kıraç’ın Evlilik Hazırlığı, Sosyete Dünyasında Gündem Oldu

Son dönemde, kendisini evlatlıktan reddeden babası İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve özel hayatıyla ilgili gelişmelerle gündeme gelen İpek Kıraç, bu kez kendi özel yaşamındaki yeni bir gelişmeyle konuşuluyor.

Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ve İnan Kıraç tarafından evlat edinilen İpek Kıraç’ın evlilik hazırlığı içinde olduğu iddiaları, cemiyet hayatında büyük ses getirdi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu DJ Sezer Uysal ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Kıraç’ın bu kararı, sosyete çevrelerinde de dikkatle takip ediliyor.