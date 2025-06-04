Beypazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle Zabıta Ekipleri, kasap ve et satan kurumlarda denetime başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle usulsüz durumla karşılaşılmaması sebebiyle ilçede bulunan kurumlarda denetim gerçekleşti.

Vatandaşın sağlıklı et alımı için çabalayan Zabıta ekipleri, iş yerlerinde sıkı denetimle inceliyor.

"Tedbirimizi aldık"

Beypazarı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ifadeleri şöyle: "Ekip arkadaşlarımızla mutlu ve sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmeniz için tedbirlerimizi aldık, denetimlerimizi sıklaştırdık. Esnaf kardeşlerime duyarlılıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.