Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir firmaya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, binlerce tavuk telef oldu.

İlçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi'nde bulunan yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Binlerce tavuğun telef olduğu yangında 1 kişinin dumandan etkilendiği ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı öğrenildi.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Bakır, yangının tesisteki bir kümeste çıktığını, diğer kümeslere ve müştemilata sıçramadan itfaiye ekipleri ve tesis çalışanlarının gayretleriyle kontrol altına alındığını söyledi.

Bakır, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili şimdilik net bir şey söyleyemeyiz, ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamalar yapılacaktır." dedi.

Söndürme çalışmalarında görev alanlara teşekkür eden Bakır, "Şu anda telef olan tavuk sayısını bilemiyoruz. Kapasiteye göre bir kümeste yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor, ne kadarının telef olduğu soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak incelemede belli olacak." diye konuştu.