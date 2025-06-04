Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla geçen yıl başlattığı kurban eti paylaşma kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, vatandaşlar kurban etlerini belirlenen 5 noktada ABB ekiplerine teslim ederek sosyal destek alan ailelerin bayram sofralarına katkı sunabilecek.

Kurban Etleri Soğuk Zincirle Dağıtılacak

ABB, kurban paylarının hijyenik ve sağlıklı koşullarda toplanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Et toplama noktalarında soğuk zincir araçları hazır bulunacak ve teslim alınan kurban etleri, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Kurban eti bağışları, 6 Haziran Perşembe (bayramın birinci günü) 14.00–23.59 ve 7 Haziran Cuma (bayramın ikinci günü) 10.00–23.59 saatleri arasında kabul edilecek. Bayramın üçüncü günü bağış alınmayacak.

“Paylaşmanın Bayramında Kimse Yalnız Kalmasın”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, kampanyaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz arasında köprü kuruyoruz. Beş farklı noktada görev yapacak soğuk zincir araçlarımız ve Toptancı Hali’ndeki soğuk hava depomuz sayesinde, kurban paylarını güvenle toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

Paylaşmanın bayramında kimse yalnız kalmasın, hiçbir çocuk bayram sofrasına mahzun oturmasın diye el ele veriyoruz.”