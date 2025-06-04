Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte arife günü vatandaşların alışveriş yapabilecekleri pazarların listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayram arifesi evine pazar alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar ilçede bulunan semt pazarlarından istediğini alabilecek.

Sincan Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Arife Günü açık olan Semt Pazarları Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için Arife Günü belirlenen semt pazarlarımız hizmet vermeye devam edecektir." diye konuştu.

Arife Günü Hizmet Verecek Semt Pazarı Nereler?

-Plevne Mahallesi Perşembe Semt Pazarı

-Fevzi Çakmak Mahallesi Perşembe Semt Pazarı

-Mevlana Mahallesi Cuma Semt Pazarı

- M. Kemal Mahallesi Cumartesi Semt Pazarı

-Pınarbaşı Mahallesi Pazar Semt Pazarı