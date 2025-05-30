Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde yapımı tamamlanan millet bahçelerinin toplu açılış törenine katıldı. Açılışa sanatçı Yavuz Bingöl de katıldı. Törende sahneye çıkan Bingöl’ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpmesi kameralara yansıdı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yavuz Bingöl’ün Erdoğan’ın Elini Öpmesi Gündem Oldu

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, “Türk kültüründe büyüklere saygı göstermek için el öpmek olağandır. Bu gayet doğal bir davranış” diyerek Yavuz Bingöl’e destek verirken, bazıları ise, “Bir sanatçı tarafsız kalmalı, hele ki el öpmek sanatçının duruşuna yakışmaz” ifadeleriyle tepki gösterdi.