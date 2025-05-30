Ankara’nın gözde kültür duraklarından biri olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Türk alternatif müziğinin sevilen ismi Jehan Barbur, müzikseverlerle Satranç Müzesi’nin atmosferinde buluştu.

Nurus ve Sheraton sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte, ARSTY tarafından sunulan özel yemekler ve kokteyller geceye ayrı bir renk kattı. Sanat ve müziğin iç içe geçtiği bu özel organizasyon, Jehan Barbur hayranlarına hem kulaklara hem de damaklara hitap eden keyifli anlar yaşattı.

Konser boyunca sevilen parçalarını seslendiren Barbur, izleyicilerden büyük alkış alırken, Müze sahipleri Akın Gökyay,Birten Gökyay ve müze müdürü Duygunur Sapaz’a ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: “Çok kıymetli bir yerdeyiz. Burasını koleksiyon haline getirenlerle tanışmak büyük bir mutluluk. Tam da Ankara’ya yakışır bir yer. Biz küçük bir ekiple geldik; albümlerden şarkılar ve türküler söyleyeceğim. Eğer bir şikayetiniz olursa lütfen söyleyin.”

Barbur’un bu samimi sözleri salondan alkış aldı.

Kendisini artık eskisi kadar sık sahnede göremediklerini dile getiren izleyicilere ise esprili bir yanıt verdi: “Biz aslında konser yapıyoruz ama reels’larda öne çıkmıyoruz,” diyerek sosyal medyaya göndermede bulundu.

Jehan Barbur’un performansı, Başkentliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve uzun süre alkışlandı.