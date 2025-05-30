CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çeken bir açıklamayla, kendisine yönelik ölüm tehditleri ve sosyal medyada yürütülen linç kampanyasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, "Sizden korkan sizden namerttir" ifadelerini kullandı.

“Can Güvenliğime Yönelik Açık Tehditler Alıyorum”

Kılıçdaroğlu, 20 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Kurultayı’nın ardından bazı iddiaların gündeme geldiğini ve bu süreçten itibaren organize bir şekilde hedef alındığını belirtti. Sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla sistematik olarak linç edildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, can güvenliğine yönelik tehditler aldığını da dile getirdi.

"Beni elektrik direğine asmakla, silahla vurmakla tehdit edenler var" diyen Kılıçdaroğlu, troll hesapların yanı sıra bazı gazeteciler, fonlanan akademisyenler ve geçmişte yanında saf tutan bazı siyasetçilerin de bu kampanyaya dahil olduğunu söyledi.

“Polemik Değil, Hakikat Peşindeyiz”

Açıklamasında, gündemi şahsi tartışmalarla meşgul etmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ben polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim" dedi. Siyasi mücadelesini dedikodulara değil, kamu yararına dayandırdığını belirtti.

“Bu Partinin Düşmanlarını, Yine Bu Partinin Harim-i İsmetinde Boğmaya Muktediriz”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda tehditlere ve kendisinden açıklama bekleyenlere sert bir dille yanıt verdi:

"Beni direklere asacaklara, beni taşlayacaklara, bir adım attırmayacaklara sesleniyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Herkes bilsin ki bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz."