Leipzig'de düzenlenen şampiyonanın 5. gününde erkekler bireysel halka aleti finali tamamlandı. Adem Asil, 14.400 puanla altın madalyanın sahibi olarak Leipzig’de ikinci kez kürsünün zirvesine çıktı. Aynı puanı alan Yunan sporcu Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile birlikte altın madalya kazandı.

Daha önce erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya elde eden Adem, 2023 Antalya Avrupa Şampiyonası’nda da hem halka aleti hem de bireysel genel tasnifte şampiyonluk yaşamıştı. Böylece Adem Asil, Avrupa Şampiyonası’ndaki madalya sayısını 11’e yükseltti.