Eğirdir ilçesine bağlı 331 nüfuslu, 135 haneli Aşağıgökdere köyü, temiz içme suyuna kavuşuyor. Gerçekleştirilen ihale ile birlikte köyün içme suyu altyapısı güçlendirilerek, köy sakinlerinin kesintisiz ve temiz içme suyuna ulaşabilmeleri hedefleniyor. Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte Aşağıhökdere köyü'nün içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirilerek, yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Köy Muhtarı Yaşar Gökşahan, "Cumali mahallemizde yaklaşık 30 yıldır su sıkıntımız vardı. Özellikle, yağışlı havalarda su deposuna gelen suda zararlı maddeler tespit edildi. Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü raporlarında da mevcuttu. Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi'ne, kaymakamımıza, valimize ve belediye başkanımıza derdimizi anlattık. Bizi dinlediler, ilgilendiler. Süreç başladı ve nihayet geçtiğimiz salı günü ihale yapıldı. Artık Karanlıkdere mevkiinden gelen sağlıksız su yerine, güvenli içme suyu musluklardan akacak" dedi.

Köy sakinlerinden Musa Zümre ise dere suyunun içme suyuna karıştığını beliterek, "30 yılı aşkındır su sıkıntısı çekiyoruz. Bu suyun içilebilir olmadığına dair raporlar elimizde var. Karanlıkdere mevkiinden gelen dere suyu, zaman zaman içme suyu sistemine karışıyordu. Bu durum sağlık açısından ciddi risk taşıyordu" diye söyledi.

Mehmet Zümre isimli bir diğer köy sakini ise, "10 yıldır evdeki musluktan su içmiyorum, sağlıklı bildiğim kaynaklardan su getiriyorum. Artık bu yükten kurtuluyoruz, Allah bu günleri gösterdi" dedi.