Ankara'nın Keçiören ilçesinde pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Ayvalı pazar alanında meydana geldi. Abdullah Ü. isimli vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Abdullah Ü., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Keçiören’de yaşanan bu silahlı saldırı, bölge halkında tedirginlik yarattı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumları hemen bildirmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA