Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çubuk-Şabanözü yolu üzerindeki Çubuk Hayvancılık OSB yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bilici yönetimindeki 06 AG 1962 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 06 AEM 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, sürücülerden Mehmet Bilici’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü M.Ö. ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.