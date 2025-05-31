Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen veda törenine teknik direktör Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve takım arkadaşları da katıldı.

Ali Koç, törende yaptığı konuşmada Dzeko ve Tadic’in hem saha içi hem de saha dışında örnek karakterler olduğunu belirterek, “Her zaman aç bir genç gibi çalışan iki büyük profesyonel olarak kalacaksınız. İstanbul’da bir eviniz olduğunu unutmayın” dedi. Asbaşkan Acun Ilıcalı ise “İki güçlü karakter ve büyük sporcu tanıdım. Sizlerle çalışmak gurur vericiydi” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho ise oyuncuların profesyonelliğini övgüyle anarak, “25 yıllık kariyerimde sizin gibi birçok oyuncu tanıdım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç karşılaşmadım” dedi. Sportif direktör Mario Branco ise her iki futbolcunun da antrenman ve maçlarda sergilediği tutumla tüm takıma örnek olduklarını vurguladı.

Veda töreninde konuşan Edin Dzeko, Fenerbahçe’de geçirdiği süre boyunca elinden geleni yaptığını söyleyerek kulüp ve taraftarlara teşekkür etti. Dusan Tadic ise geçirdiği iki yılı “temiz bir kalple ayrılıyorum” sözleriyle özetledi ve gelecekte yolların yeniden kesişebileceğini belirtti.