27 yaşındaki Ali S. yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 16 AFH 651 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarptı ve sürücü araçta sıkıştı.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler Müdahale Etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Ali S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis İnceleme Başlattı

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.