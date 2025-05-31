Fenerbahçe Beko’nun başkanı Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takım ile birlikte kabulde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu elde ettiği EuroLeague şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti ve Türk basketbolunun geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde Kimler Yer Aldı?

Fenerbahçe Beko Tarih Yazdı

Fenerbahçe Beko, 2024-25 sezonunda gösterdiği üstün performansla EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarı, hem taraftarlar hem de Türk basketbol camiası tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Editör: Uğurcan Bayrakdar