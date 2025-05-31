Fenerbahçe Beko’nun başkanı Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takım ile birlikte kabulde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu elde ettiği EuroLeague şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti ve Türk basketbolunun geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde Kimler Yer Aldı?

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ,

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İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ,

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Sayın Akif Çağatay Kılıç ve Sayın Zafer Çubukçu ,

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya

Fenerbahçe Beko Tarih Yazdı

Fenerbahçe Beko, 2024-25 sezonunda gösterdiği üstün performansla EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarı, hem taraftarlar hem de Türk basketbol camiası tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, THY EuroLeague 2024-25 Sezonu şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızı, Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.



Buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman… pic.twitter.com/D6mOzr9a6h — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 30, 2025