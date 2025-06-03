Çalımbay, paylaşımında Sivasspor’un kendi hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kulübün tarihinde önemli başarılara imza attıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Bu camiada olmak, bu renkler için mücadele etmek her zaman büyük bir onur oldu. En unutulmaz anlardan biri, kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve ardından Avrupa kupalarında üç sezon üst üste mücadele etmesi oldu. Bu başarılar sadece teknik ekibin değil, tüm Sivasspor ailesinin gururudur.”

“Bu Sezon Zor Şartlarda Geldik, Elimizden Geleni Yaptık”

Sezonun sonuna yaklaşılırken yeniden takımın başına geçtiğini belirten Rıza Çalımbay, takımı kümede tutma hedefiyle yoğun çaba sarf ettiklerini ancak istedikleri sonuçlara ulaşamadıklarını belirtti:

“Futbolun doğasında inişler çıkışlar var. Ekibimle birlikte sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ancak ne yazık ki ligde kalmayı başaramadık.”

“Sivasspor’un Geleceği Parlak”

Tecrübeli teknik direktör, açıklamasının sonunda Sivasspor’a olan bağlılığını yineledi ve kulübün geleceğine olan inancını dile getirdi:

“Sivasspor’un daha nice zaferler yaşayacağına gönülden inanıyorum. Bana güvenen yönetime, sahada savaşan futbolculara ve her koşulda desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza içten teşekkür ediyorum. Bu camianın başarısı her zaman en büyük dileğim olacak.”