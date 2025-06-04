Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak kurulan Bayram Pazarı, bu yıl da Dikilitaş mevkiinde bulunan Eski Buğday Pazarı alanında vatandaşların hizmetine açıldı.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz tarafından kurulan geleneksel bayram pazarı, Dikilitaş mevkiindeki Eski Buğday Pazarı alanında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Hemşehrilerimizin uygun fiyatlarla bayramlık alışverişlerini yapabilecekleri pazar, Arefe Günü’ne kadar hizmet vermeye devam edecek."

Geleneksel Bayram Pazarı kuruldu 🍬👕🛍️



Belediyemiz tarafından kurulan geleneksel bayram pazarı, Dikilitaş mevkiindeki Eski Buğday Pazarı alanında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.



Hemşehrilerimizin uygun fiyatlarla bayramlık alışverişlerini yapabilecekleri pazar, Arefe… pic.twitter.com/JKZbKvaEPJ — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) June 3, 2025