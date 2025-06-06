İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm ülkenin bayramını kutlayan bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, ''Bayramımız mübarek olsun'' dedi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel halidir. Kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmak, halden anlamaktır. Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim… Lütfen dikkatli olun. Trafik kurallarına harfiyen uyun. Sağlıcakla gidip, afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolun sonu bayram olsun. Kurban Bayramımız Aziz Milletimize, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan tüm kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun'' açıklaması yer aldı.

Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel halidir. Kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmak, halden anlamaktır.



Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim… Lütfen dikkatli olun. Trafik kurallarına harfiyen uyun. Sağlıcakla gidip, afiyetle… pic.twitter.com/jmprnmZrR6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 6, 2025