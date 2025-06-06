Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı, ''Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' dedi.

Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda;

''Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.'' açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.



Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/gd1Y6i49Iu — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2025