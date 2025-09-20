Eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ağıralioğlu, Sedat Peker’in avukatı Ahmet Minguzzi’nin açılan davaya müdahil olduğunu belirterek, “Bütün tehditler son buluyor. Eğer Sedat Peker’in gerçekleştireceğine dair adalet duygusu devletin yerine geçmişse, burada devletin utanacağı bir boşluk vardır” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu’nun açıklaması, Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan suç örgütleri ve devletin adalet mekanizmasına yönelik sert eleştiriler içerdi.

“Devletin görevi, milletin güvenliğini sağlamak ve adaleti tesis etmektir” diyen Ağıralioğlu, adaletin kişilerin inisiyatifine bırakılmasının toplumsal güven duygusunu zedelediğini vurguladı.

Sedat Peker’in avukatı Ahmet Minguzzi’nin müdahil olduğu dava üzerinden konuşan Ağıralioğlu, “Adalet devletin eliyle tecelli etmelidir. Devletin boş bıraktığı yerde suç örgütlerine ya da bireylere güven doğuyorsa, bu devlet için utançtır” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu’nun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, davaya ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.