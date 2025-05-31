Pazarcılar Odası Başkanı Halil Şahin tarafından organize edilen programa, Zabıta Müdürü Nuri Çayır'la katılan Demirgil, esnafla kahvaltı yaptıktan sonra sorun ve taleplerini dinledi. Seçildiği günden itibaren esnafının yanında olduğunu belirten Demirgil, "Oda başkanımız Halil Şahin'i kutluyorum. Esnafımızla kahvaltı yaparak sorunlarını dinledik. Esnafmızı ziyaret ederek, odamız tarafından hazırlanan bayram hediyelerimizi verdik. Vatandaşlarımıza da gül takdim ederek bayramlarını kutladık." ifadelerini kullandı.

Pazarcılar Odası Başkanı Şahin de zaman zaman üyelerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu organizasyona SESOB Başkanı Demirgil ve Zabıta Müdürü Çayır'ı davet ettik. Her zaman esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenen Demirgil'e, pazarlardaki sorunların çözümünde sağlamış olduğu katkı için Belediye Başkanı Adem Uzun ve Çayır’a teşekkür ediyorum." dedi.

Çayır ise esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını vurgulayarak, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.