Ali Babacan, Türkiye’nin yeni ve ehil kadrolara ihtiyaç duyduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin buna hazır olduğunu ifade etti:

“DEVA Partisi, ülkenin en genç partilerinden bir tanesidir. Ama bugün ülkeyi yönetmeye de en hazır partisidir. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Çünkü bizim kadar her alanda ülkeyi nasıl yöneteceğine, planını, programını hazırlamış başka bir parti yoktur. Varsa iddiası koysun ortaya. İktidar partisinde de devletin tüm kurumları ellerinin altında olmasına rağmen bizim kadar hazırlıkları yoktur.”

"Bu ülkenin kadrolarının mutlaka artık yenilenmesi gerekiyor"

Babacan, ülke yönetiminde liyakat ve adaletin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin kadrolarının mutlaka artık yenilenmesi gerekiyor. Dürüst ve ehil kadroların iş başına gelmesi gerekiyor.”

"Kendi 115 maddelik anayasa hazırlığımızı tamamlamış durumdayız"

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Babacan, iktidarın geciktiğini, DEVA Partisi’nin ise anayasa çalışmalarını çoktan tamamladığını belirtti:

“En genç partilerden birisi olarak kendi 115 maddelik anayasa hazırlığımızı tamamlamış durumdayız. İktidar anayasayı çalışacak heyeti daha dün kurdu. Siz yıllardır 'yeni anayasa' demiyor musunuz? 'Bu ülkeye anayasa gerekir' demiyor musunuz? Yıllardır ne yaptınız? En genç siyasi partilerden birisi olarak bunu hazırladık. Bütün kamuoyuna ilan ettik. İnanın her konu böyle.”