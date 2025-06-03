Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’in dövizle askerlik ücretine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Türkeş, dövizle askerlik uygulamasında belirlenen meblağın 2025 yılı itibarıyla 6 bin avroya ulaştığını hatırlatarak, bu yüksek bedelin yurt dışında yaşayan Türk gençler açısından caydırıcı hale geldiğini ifade etti.

Türkeş önergesinde, "Askerlik çağındaki gençlerin dövizle askerlik yükümlülüğünü ekonomik nedenlerle yerine getirmekte zorlandığına yönelik hem sahadan hem de diaspora temsilcilerinden yoğun geri bildirim alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Güler ise yanıtında dövizle askerlik uygulamasının Askeralma Kanunu kapsamında düzenlendiğini vurguladı. Dövizle askerlik bedelinin hesaplama yöntemine değinen Güler, "Bedel, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen tutarın avro veya konvertibl yabancı para cinsinden karşılığıdır" bilgisini paylaştı.

"Yeni düzenleme çalışmamız yok"

Güler, dövizle askerlik bedeline dair yeni bir düzenleme yapılmasının gündemde olmadığını belirterek, "Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik bir çalışması bulunmamaktadır" dedi.