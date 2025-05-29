29 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak kritik maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Aziz Yıldırım Geri mi Dönüyor?
Aziz Yıldırım Geri mi Dönüyor?
İçeriği Görüntüle

İşte maç programı ve görev yapacak hakemler:

  • Antalyaspor – Trabzonspor
    Stad: Corendon Airlines Park Antalya
    Saat: 20.00
    Hakem: Ali Yılmaz

  • Kasımpaşa – Göztepe
    Stad: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
    Saat: 20.00
    Hakem: Sarper Barış Saka

  • Galatasaray – Başakşehir
    Stad: RAMS Park
    Saat: 20.00
    Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Sezonun kapanış haftasında oynanacak bu karşılaşmalar, hem lig sıralaması hem de Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyor. Tüm gözler bu mücadelelerde olacak.

Editör: Uğurcan Bayrakdar