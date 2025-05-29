29 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak kritik maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
İşte maç programı ve görev yapacak hakemler:
-
Antalyaspor – Trabzonspor
Stad: Corendon Airlines Park Antalya
Saat: 20.00
Hakem: Ali Yılmaz
-
Kasımpaşa – Göztepe
Stad: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Saat: 20.00
Hakem: Sarper Barış Saka
-
Galatasaray – Başakşehir
Stad: RAMS Park
Saat: 20.00
Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Sezonun kapanış haftasında oynanacak bu karşılaşmalar, hem lig sıralaması hem de Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyor. Tüm gözler bu mücadelelerde olacak.
Editör: Uğurcan Bayrakdar