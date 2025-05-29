29 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak kritik maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

İşte maç programı ve görev yapacak hakemler:

Antalyaspor – Trabzonspor

Stad: Corendon Airlines Park Antalya

Saat: 20.00

Hakem: Ali Yılmaz

Kasımpaşa – Göztepe

Stad: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Saat: 20.00

Hakem: Sarper Barış Saka

Galatasaray – Başakşehir

Stad: RAMS Park

Saat: 20.00

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Sezonun kapanış haftasında oynanacak bu karşılaşmalar, hem lig sıralaması hem de Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyor. Tüm gözler bu mücadelelerde olacak.