Kulüpten yapılan açıklamada, “Teşekkürler Hüseyin Türkmen” başlığı altında, deneyimli savunma oyuncusuna kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir özveriyle temsil eden profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunmaktayız. Hüseyin Türkmen, kulübümüzle birlikte 2021–2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2019–2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, ayrıca 2020 ve 2022 Türkiye Süper Kupası zaferlerinde kadroda yer alarak tarihimizdeki önemli başarılara tanıklık etmiş ve bu başarıların bir parçası olmuştur.”

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen’e Veda

Trabzonspor, yaptığı veda mesajında Hüseyin Türkmen’in kulübe uzun yıllar boyunca verdiği emekleri takdirle karşıladıklarını belirterek, oyuncuya kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Hüseyin Türkmen Kimdir?

1998 doğumlu olan Hüseyin Türkmen, Trabzonspor altyapısından yetişti. 2017 yılında A takıma yükselen genç stoper, bordo-mavili formayla birçok önemli başarıya imza attı. Hüseyin, özellikle 2021–2022 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğu kadrosunda yer alarak camianın unutulmaz isimleri arasında kendine yer buldu.

Hüseyin Türkmen’in Trabzonspor Kariyeri

Süper Lig Şampiyonluğu : 2021–2022

Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu : 2019–2020

Türkiye Süper Kupası: 2020, 2022

Trabzonspor taraftarı, kulüp tarihinin önemli anlarına tanıklık eden Hüseyin Türkmen’i her zaman sevgi ve saygıyla anacak.