Sarı-kırmızılı kulübün Süper Lig şampiyonluğu sonrası gerçekleşen bu anlamlı ziyarette, spor ve başarı dolu samimi bir buluşma yaşandı.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa'da da başarılar diliyorum.”

Bakan Kurum’un bu nazik jesti, Galatasaray taraftarları tarafından da büyük takdir topladı. Şampiyonluk sonrası yapılan bu ziyaret, sporda centilmenliğin ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak kayıtlara geçti.