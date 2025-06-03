Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak belirlenen 12 aylık ortalama enflasyon oranı yüzde 45,8 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, konut kira artışlarında üst sınır olarak uygulanacak.

Kira Artışları Hız Kesmiyor: "29 Bin Liralara Dayanacak"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, kira artışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle zamların kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Akçam, “Bu ay 20 bin lira kirayla oturan bir kiracı, yılı dolmuşsa önümüzdeki ay yüzde 45,8 artışla yaklaşık 29 bin liraya yakın bir kira ödemeye başlayacak” diye konuştu.

Tavan Zam Oranı Düşüyor Ama Hâlâ Yüksek

Geçtiğimiz Temmuz ayında sona eren yüzde 25’lik kira zam sınırının ardından oranların serbest kaldığını hatırlatan Akçam, “Başta yüzde 60’lara çıkan zam oranı, bugünlerde yüzde 45,8’e kadar geriledi. Önümüzdeki aylarda da bu oranın daha da düşmesini bekliyoruz” dedi.

Ankara’da Kiralık Ev Talebi Yüksek

Başkentte konut sirkülasyonunun oldukça fazla olduğunu belirten Akçam, “Ankara’da memur, öğrenci ve genç nüfusun yoğunluğu nedeniyle kiralık ev ihtiyacı yüksek. Ayrıca doğal afet riski düşük olduğu için güvenli liman olarak görülüyor. Ancak yeterli konut üretimi yapılmadığı için fiyatlar düşmüyor” ifadelerini kullandı.

Fahiş Fiyat Artışlarına Ceza: 250 Bin TL’ye Kadar Yaptırım

Hakan Akçam, son dönemde ilan portallarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı devreye alınan cezai uygulamalara da değindi. “Gayrimenkul sahipleri artık fiyatı aşırı artırırsa 250 bin TL’ye kadar ceza ödeyebilir. Bu düzenleme, sektör olarak bizim de desteklediğimiz bir adım. Daha önce yalnızca emlak danışmanlarına ceza kesiliyordu; şimdi esas sorumluluğun sahibinde olduğunu görmek memnuniyet verici” dedi.

"Ev Sahipleri Vicdanlı Olsun"

Ev sahiplerine de çağrıda bulunan Akçam, “Lütfen ödenmesi zor kiralar talep etmeyin. Bazı art niyetli ev sahiplerinin 30 bin liralık evi 100 bin liraya kiraya vermeye çalıştığına şahit oluyoruz. Bu hem kiracıyı hem sektörü zora sokar. Biraz vicdanlı olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.