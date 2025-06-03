Avrupa’nın En İyisi Cengiz Eren Güvenç

2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç yelkenci Cengiz Eren Güvenç, muhteşem bir performans sergileyerek Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Güvenç, bu başarısıyla altın madalyayı Türkiye’ye getirdi.

Ada Vera Tüfekçiler’den Bronz Madalya

Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Ada Vera Tüfekçiler ise kızlar kategorisinde bronza uzanarak Türkiye’ye bir madalya daha kazandırdı. Genç milli sporcu, başarısıyla dikkat çekti.

Takım Halinde de Zirvedeyiz

Bireysel başarıların yanında Türkiye, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde de şampiyon oldu. Genç yelkencilerimizin gösterdiği üstün performans, ülkemizi zirveye taşıdı.

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan Tebrik

Türkiye Yelken Federasyonu, başarılı sporcuları, milli takım antrenörleri Alican Selcik ve Gökhan Durkal’ı, sporcuların ailelerini ve kulüplerini tebrik etti.