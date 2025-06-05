Etkinliğe; Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, okul müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaymakam’dan Öğrencilere Övgü

Kaymakam Vedat Yılmaz, yaptığı konuşmada öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, projeye olan inancını dile getirdi:

“Bir işe gönül verildiğinde, sonuç zamanla yarışır. Bugün bu projenin ilk meyvesini aldık.”

“Sadece Uçak Değil, Öz Güven Ürettik”

Okul Müdürü Hakan Uysal, öğrencilerin bu projeyle hem teknik becerilerini geliştirdiğini hem de büyük bir öz güven kazandıklarını vurguladı:

“Sadece uçak yapmadık. Öğrencilerimizin hayallerini gökyüzüne taşıdık.”

“Beytürk” İHA’ları İlk Uçuşunu Yaptı

Etkinliğin en heyecanlı anı, öğrencilerin "Beytürk" adını verdikleri insansız hava araçlarıyla gökyüzüne çıkmaları oldu. Gösteri büyük alkış topladı ve izleyenlere umut verdi.