Görev süresi sona eren Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, törende yaptığı konuşmada vatandaşlardan helallik istedi.
“Polatlı’da 5 yıl huzur içinde görev yaptım. Bu şehirden ve insanından çok memnun kaldım,” diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca bayramda seyahat eden vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.
Başkan Yıldızkaya: Bayram Tedbirleri Alındı
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, bayram boyunca güvenliğin sağlandığını ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti. Konuşmasında, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören Müslümanlara dikkat çekti:
“Filistin, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Allah’tan yardım diliyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum,” dedi.
Şehitlik ve Hastane Ziyaretleri Gerçekleştirildi
Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri sırasıyla:
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Şehit mezarlarını,
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Polatlı Devlet Hastanesi’ni,
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İlçe Jandarma Komutanlığı’nı,
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Şehit Ali Sapan Polis Merkezi Amirliği’ni
ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı.