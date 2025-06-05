Görev süresi sona eren Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, törende yaptığı konuşmada vatandaşlardan helallik istedi.

“Polatlı’da 5 yıl huzur içinde görev yaptım. Bu şehirden ve insanından çok memnun kaldım,” diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca bayramda seyahat eden vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Başkan Yıldızkaya: Bayram Tedbirleri Alındı

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, bayram boyunca güvenliğin sağlandığını ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti. Konuşmasında, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören Müslümanlara dikkat çekti:

“Filistin, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Allah’tan yardım diliyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum,” dedi.

Şehitlik ve Hastane Ziyaretleri Gerçekleştirildi

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri sırasıyla:

Şehit mezarlarını ,

Polatlı Devlet Hastanesi’ni ,

İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ,

Şehit Ali Sapan Polis Merkezi Amirliği’ni

ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı. Bayram'da Sincan Park'ın keyfi başka İçeriği Görüntüle