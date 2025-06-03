Sergi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için tasarlanan özel bir proje kapsamında hayata geçirildi. Açılış törenine Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, sanatçı Hilal Bayar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Savaşın Masum Yüzleri: Her Kare Bir Tanıklık

Sergide, Bayar’ın objektifinden çıkan 55 etkileyici fotoğrafın yanı sıra, Filistinli çocuk sanatçı Amira Shbair’insavaşın izlerini taşıyan 5 kara kalem çizimi de yer alıyor. Sergi, 10 Haziran 2025’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Neslihan Gül Koç, açılışta yaptığı konuşmada, serginin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını, aynı zamanda insanlık tarihine düşülmüş sessiz ama güçlü bir not olduğunu vurguladı:

“Sergideki her bir kare, savaşın ortasında kalan, göçe zorlanan, kimi zaman ailesini, kimi zaman çocukluğunu kaybeden ama gözlerinde hala umut taşıyan çocukların sessiz çığlığıdır.”

“Sanat bir çığlıktır; bu sergi de sessiz bir sarsılış”

Sanatçı Hilal Bayar, savaş mağduru çocuklar için sanatı bir “tanıklık aracı” olarak kullandığını belirtti. Fotoğraflarını, sessizliğin diliyle savaşın vahşetini dünyaya göstermek amacıyla çektiğini söyledi:

“Çocuklar çizimlerinde ne hissediyorlarsa onu anlatıyor. Bizim çocuklarımız kelebek çizerken, Filistinli çocuklar yıkıntı, silah, gözyaşı çiziyor. Bu, savaşın çocuklar üzerinde nasıl bir travma bıraktığını tüm açıklığıyla gösteriyor.”

Bayar, serginin daha önce Türkiye'nin birçok ilinde sergilendiğini ve yakında Katar’da da izleyiciyle buluşacağını aktardı.

“Zeytindağı Çocukları”, Tarihi Duvarlar Arasında Sessiz Tanıklık Sunuyor

Sergide yer alan öğrencilerden Rukiye Işık, “Filistin’deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz” sözleriyle, çocukların dayanışma duygusunu da ortaya koydu.

Asırlardır birçok olaya tanıklık eden İshak Paşa Sarayı, şimdi de savaşın mağdur ettiği çocukların acılarına tanıklık ediyor.