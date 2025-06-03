Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Oturumda yalnızca Meclis Başkanlığı seçimi değil, aynı zamanda infaz düzenlemelerini de içeren "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi" de gündeme alındı.

Meclis’te Siyasi Liderler Bir Arada

Oylama öncesi dikkat çeken bir başka gelişme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçen samimi diyalog oldu. Özel’in “Sizi yeniden Meclis'te görmek çok güzel” sözlerine Bahçeli, “Çok hareketlisiniz maşallah, başarılar diliyorum” yanıtını verdi.

Bahçeli ayrıca Genel Kurul'da DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ile de kısa süre sohbet etti.

Seçim 3. Turda Tamamlandı

TBMM Başkanlığı için aday olan isimler arasında Numan Kurtulmuş (AK Parti), Uğur Bayraktutan (CHP), Cengiz Çandar (DEM Parti), Cihan Paçacı (İYİ Parti) ve Mehmet Karaman (Yeni Yol Partisi) yer aldı. İlk iki turda adaylar 400 oy barajını geçemedi. Ancak üçüncü turda 329 oy alan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Meclis Gündemi Yoğun: Yeni Düzenlemeler Yolda

Seçimle birlikte Meclis’te, infaz rejimini etkileyen önemli yasa teklifleri de görüşülmeye başlandı. Özellikle cezaevlerindeki infaz süreleri ve güvenlik tedbirleri konularında yapılacak değişiklikler kamuoyunun dikkatini çekiyor.

“Free İmamoğlu” Kartvizitleri Dikkat Çekti

Oylama sırasında CHP'li bazı milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görselinin yer aldığı ve "Free İmamoğlu" yazılı kartvizitleri göstererek sessiz bir protesto gerçekleştirdi. (DHA)