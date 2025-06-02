Bursa’nın Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi’nde, 115 yıllık reçel geleneğini sürdüren Cafer Yıldırım (44), Şili biberinden ürettiği eşsiz acı-tatlı reçelle dikkat çekiyor. Hem kahvaltıda hem de yemeklerde sos olarak kullanılan bu farklı lezzet, özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Ailenin 4’üncü kuşak reçel ustası Cafer Yıldırım, Şili biberiyle hazırladığı reçelin yapımının yaklaşık 2 gün sürdüğünü belirtti. “Ağızda tatlı ve acı tadı aynı anda hissediyorsunuz. Bu reçel sadece kahvaltı sofralarının değil, et ve tavuk yemeklerinin yanında da tercih ediliyor” diyen Yıldırım, ürünün özellikle Arap ve yabancı turistlerin favorisi olduğunu söyledi.

115 yıllık reçel üretim geleneğine sahip olan Yıldırım, 20 yıldır aile mesleğini devam ettiriyor. Çilek, vişne, incir, gül, yeşil ceviz, domates, zencefil, kahve, ananas ve süt reçelinin yanı sıra acı biber reçelini de ürettiklerini aktardı.

Şili biberinden reçel yapma fikrinin mangalda biber közlerken aklına geldiğini ifade eden Yıldırım, “Ramazan ayında iftar için mangal yaparken biber közlerken bu reçeli denemeye karar verdim. İki tatlı ve acı tadı aynı anda taşımasıyla çok özel bir ürün oldu” diye konuştu.

Reçele olan talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Yıldırım, “Bu reçeli sadece kahvaltıda değil, yemeklerde sos olarak da kullanıyorlar. İsmi reçel ama çok farklı alanlarda tercih ediliyor. İlk denemede şaşıranlar, tadınca çok beğeniyor” dedi.

Şili biber reçelini deneyimleyen gıda mühendisi Elif Sökmen ise, “Acı biberden reçel yapıldığını görünce çok şaşırdım. Tatlı ve acı tatları bir arada barındıran bu reçel gerçekten mükemmel. Bursa’ya gelip tadına bakmanızı tavsiye ederim” yorumunda bulundu.