Sağlık Bakanlığı, Konya’da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazı sıkılarak fenalaşan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın’ın yoğun bakıma alınmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Bakanlık, ambulansın olay yerine 10 dakika içinde ulaştığını ve hastaya 15 dakika boyunca müdahale edildiğini duyurdu.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA!

28 Mayıs tarihinde Konya Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde bulunan Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda yaşanan olayda, ambulansın geç kaldığı yönündeki eleştirilere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklık getirildi. Yapılan resmi açıklamada, “Ambulans olay yerine 10 dakika içerisinde ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale sağlanmıştır. İlk müdahale sonrası hasta ambulansa alınarak 4 dakika içinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir” ifadeleri yer aldı.