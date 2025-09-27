Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin’e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, filoya İspanya ve İtalya’nın cesaretle destek verdiğini belirterek, “Ama esas koruması gerekenler, Trump’tan korkularından susuyorlar” dedi.

“Türkiye sahip çıkmalı”

Sumud Filosu’nun uluslararası sularda tehdit altında olduğunu söyleyen Özel, “Bu filoyu aslında deniz kuvvetleri korumalıdır. Türkiye, Filistin’e sonuna kadar sahip çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, hükümete çağrıda bulunarak, Türkiye’nin sessizliğini bozması gerektiğini ve Filistin halkı için harekete geçmesinin tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.