Ülkem, annesinin olay anında alkollü olduğunu ve Roman havası eşliğinde oynarken dengesini kaybederek camdan düştüğünü söyledi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından ifade veren kızı Tuyan Ülkem, annesinin kazayla hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Ülkem ifadesinde, “Annem Roman havası çalıyordu, oynuyordu. Alkollüydü. Bir anda dengesini kaybedip evimizin açık camından aşağıya düştü” dedi.
Polis ve savcılığın olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Muhabir: Haber Merkezi