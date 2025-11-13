Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin açıklamada bulundu.

MSB, olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını, sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek “Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır.” dedi

