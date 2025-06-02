Star TV'nin salı akşamları ekranlara gelen başarılı dizisi Kral Kaybederse'de ayrılık rüzgarları esiyor. merakla izlenen dizi yayınlanacak olan 16. bölümle ilk sezonunu kapatacak.

Sezonun en çok izlenen dizileri arasına giren ve başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı yapımda yeni ayrılıklar gündeme geldi. Özlem karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın hikayesi bitiyor. Sevilen oyuncunun ikimci sezonda dizide yer almayacağı belli oldu.

GELİN TAKIMI 2 ÇEKİLECEK

Nilperi Şahinkaya, Kral Kaybederse'ye veda ettikten sonra 7 Haziran'da Doğa Can Anafarta'nın yönetmeni olduğu, Gelin Takımı 2'nin çekimlerine başlayacak.