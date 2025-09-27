CHP’den ihraç edilen eski partililer, avukatları Deniz Bakır öncülüğünde İstanbul’daki eski CHP İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, partiden gerekçe gösterilmeksizin ve keyfi biçimde ihraç edildiklerini belirten Bakır, bu kararların sadece şahıslara değil, partinin demokrasi geleneğine ve üyelerin iradesine yönelik haksızlıklar olduğunu söyledi.

Bakır, "Bizler yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, ilçe başkanlığı ve çeşitli kademelerde görev almış partilileriz. Bugün burada olmamızın nedeni, gerekçesi gösterilmeyen ve keyfi ihraç kararlarıdır. Bu kararlar, partimizin köklü demokratik yapısına ve üyelerimizin iradesine yapılmış haksızlıklardır" dedi.

Eski partililer adına yapılan açıklamada, hukuki ve siyasal mücadelelerinin kararlılıkla süreceği vurgulandı. Bakır, "Mücadelemiz, koltuk ya da makam için değil; partimizde birliğin, hukukun, demokrasinin ve şeffaflığın hakim olması içindir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir ve tüm üyelerini kucaklayarak büyümelidir. Yasal süreçler işleyecek, bizler de itirazlarımızı ve savunmalarımızı mahkemeler aracılığıyla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakır, ayrıca, “Bazı arkadaşlarımızın hangi tutum ve davranışlarla partililikle bağdaşmayan eylemler yaptığını bilmediklerini gördük. Neyle suçlandığımızı bilmeden disipline sevk edilen kararlar hukuka ve tüzüğe aykırıdır. Savunmalarımız alınmalı ve gerektiğinde canlı yayınlanmalıdır” diyerek, ihraç edilen partililerin yasal haklarını kullanacaklarını duyurdu.

Bu açıklama ile CHP’den ihraç edilen partililerin hukuki mücadelesi ve partinin demokrasi ilkelerine sahip çıkma kararlılığı kamuoyuna duyurulmuş oldu.