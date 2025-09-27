Konya'nın Güneysınır ilçesinde 'alacak' nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Ağras Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Mehmet İnce, Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İnce, yanındaki tabancayla Bozdemir ve Sümbül'e ateş açtı. Yaralanan Bozdemir ve Sümbül olay yerinde yaşamını yitirdi, şüpheli Fatih Mehmet İnce ise kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin incelemelerinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Şüpheli İnce, Güneysınır Jandarma Komutanlığı Karakolu’na giderek teslim oldu.