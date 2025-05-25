Etimesgut Belediyesi, emekli olan ilçe sakinlerinin çay içerken sohbet edebilecekleri Emekli Çay Lokali projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 3D yazıcıyla hazırlanan Emekli Çay Lokali'nin açılışı için, canla ve başla çalışan belediye personeli yakın zamanda inşaatı bitirecek.

Çalışmaları yakından takip eden ve yerinde inceleyen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, personelle sohbet ederek inşaat hakkında bilgi aldı.

"Emekli lokalimiz açılışa hazırlanıyor"

Etimesgut Belediye Başkanı'nın projeyle ilgili ifadeleri şöyle: "3D Yazıcıyla Yapılan Emekli Çay Lokalimiz Açılışa Hazırlanıyor. Etimesgut’ta yine bir ilki hayata geçiriyoruz. Ama bu sefer sadece bir bina değil, emeklilerimizin soluklanacağı, çayını yudumlayıp sohbet edeceği, huzur bulacağı sıcacık bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Hem de son teknolojiyle! 3D beton yazıcı teknolojisi sayesinde inşaat süremiz minimuma indi, maliyetler düştü, çevreye duyarlı, modern ve estetik bir yapı ortaya çıktı. Bu teknolojiyle sahada uygulama yapan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Yerli mühendislik ürünü bir sistemle mahallemize hem teknoloji getirdik hem de kalpten bir sosyal alan kazandırdık." diye konuştu.