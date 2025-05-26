İBB’ye yönelik operasyonların yoğunlaştığı bu dönemde, basına yönelik operasyonların artacağı ve medya mensuplarına yönelik yeni bir operasyon dalgasının geleceği yönünde kaygılar kamuoyunda konuşulurken, Fatih Altaylı’nın, YouTube’da yayınladığı “Fatih Altaylı Yorumluyor” adlı programını 20 Mayıs'tan itibaren stüdyo dışında ev veya otel gibi bir ortamda çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Program Formatı Değişti: "Uzaklardan Bağlanıyoruz"

Altaylı'nın YouTube’daki "Fatih Altaylı Yorumluyor" programı, uzun süredir stüdyo ortamında çekiliyordu. Ancak 20 Mayıs’tan itibaren, programın stüdyo da değil ev veya otel gibi bir yerden kaydedildiği, kayıt kalitesinin düşüklüğüne rağmen yayınlandığı görüldü.

Altaylı 20 Mayıs'ta yayımladığı programda "Bugün uzaklardan bağlanıyoruz." ,” diyerek farklı bir lokasyonda olduğunu ima etti. Bu da tehdit olayından önce gazetecinin başka bir güvenlik sorunu yaşadığı ya da önceden gazetecileri yönelik yapılacak operasyonlardan haberdar olduğu ihtimalini gündeme getirdi.

Altaylı: "Bugün İstanbul’da Olacaktım"

Gazeteci Altaylı, 26 Mayıs tarihli yayında ise “Bugün İstanbul’da olacaktım, beceremedim, ufak bir sorun çıktı. İnşallah bir iki gün içerisinde tekrar stüdyoda yayınımıza başlarız,” açıklamasını yaptı. Bu açıklama, gazetecinin hâlâ İstanbul belki de yurt dışında olduğunu gösterirken, kamuoyunda “Altaylı neden geri dönemiyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Tehdit Açıklaması: ‘Yaşadığın Yeri Biliyoruz’

Altaylı, 24 Mayıs günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bir grubun evinin bulunduğu mahalleye gelerek tehdit içerikli bir pankart astığını duyurdu.

"Dün gece bir grup haydut evimin bulunduğu mahalleye gelip kendi iğrençliklerini gösteren bir pankart astılar ve bunu asma nedenlerini de bir yalanla ifade ettiler. Bölgedeki kamera görüntüleri ile suç duyurusunda bulunuyorum. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir ‘yaşadığın yeri biliyoruz’ tehdidi,” ifadelerini kullanan Altaylı, İstanbul Emniyeti’ne çağrıda bulundu.

Gazetecilere Yönelik Tehditler Endişe Yaratıyor!

Gazeteci Fatih Altaylı’ya yönelik tehdit ve İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda gazetecilerin de hedef alınabileceği iddiaları, Türkiye’de basın mensuplarına yönelik artan baskı ve tehditleri bir kez daha gündeme taşıdı.